Dnevnik o volitvah predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (17. 12.)

Ljubljana, 17. decembra - Uroš Šemrov v komentarju Slovenski šport izglasoval spremembo meni, da so volitve predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije zaznamovali številni nizki udarci, ki so si jih privoščili vsi trije kandidati. Podpora Franju Bobincu v drugem krogu pomeni željo po spremembi, pravi in ocenjuje, da bi z ugledom in močjo Bobinca znal šport imeti korist.