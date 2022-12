Vreme: jasno in vetrovno

Ljubljana, 17. decembra - Popoldne bodo padavine povsod ponehale. Od severozahoda se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti se bo marsikje zadrževala megla in nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo čez dan postopno slabela. Jutranje temperature bodo od -2 do -7, v alpskih dolinah do -10, na Goriškem in ob morju od 0 do 2, najvišje dnevne od -3 do 2, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno in razmeroma hladno. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo ponehala.

V torek se bo v zahodnih krajih pooblačilo, drugod bo še delno jasno in po nižinah sprva megleno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Za hladna fronto, ki se pomika preko Slovenije, se nad srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes čez dan bodo padavine ponehale, od zahoda se bo pričelo jasniti. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

V nedeljo bo ob severnem Jadranu in na območju Alp pretežno jasno, drugod bo po nižinah marsikje oblačno in megleno. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.

V soboto čez dan bo vremenska obremenitev popustila. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden.