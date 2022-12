Dogovor plinskih operaterjev Slovenije, Avstrije in Hrvaške o vodikovi infrastrukturi

Zagreb, 17. decembra - Sistemski operaterji plinskih prenosnih omrežij Slovenije, Avstrije in Hrvaške Plinovodi, Gas Connect Austria in Plinacro so v petek podpisali memorandum o sodelovanju, v katerem so se med drugim dogovorili o sodelovanju pri razvoju infrastrukture za prenos vodika, je objavil hrvaški Plinacro.