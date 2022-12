V Ukrajini po obsežnih ruskih napadih potekajo obnove energetske infrastrukture

Kijev, 17. decembra - Ukrajinske oblasti so po petkovih vnovičnih obsežnih ruskih napadih na ukrajinsko energetsko infrastrukturo danes sporočile, da so ponekod v državi že uspele deloma obnoviti dostop prebivalcev do elektrike, vode in ogrevanja. V Kijevu imajo tako vsi prebivalci sedaj zagotovljeno oskrbo z vodo, dve tretjini pa jih ima tudi dostop do elektrike.