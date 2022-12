Na cestah ponekod zimske razmere

Ljubljana, 17. decembra - Na nekaterih cestah po državi so ob sneženju zimske razmere. Tako je na cesti Ajdovščina-Godovič ter na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo so obvezne verige, cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Po napovedih bodo padavine sredi dneva ponehale.