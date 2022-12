Dončić slavil z Dallasom, Dragić in Čančar brez zmage

Dallas, 17. decembra - Ponoči so v severnoameriški košarkarski ligi NBA nastopili vsi trije Slovenci. Luka Dončič se je z Dallasom veselil zmage nad Portlandom s 130:110. Chicago z Goranom Dragićem je doma izgubil proti New Yorku z 91:114, Vlatko Čančar pa je gostoval pri Los Angeles Lakers, ki so slavili s 126:108.