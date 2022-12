Goggio operirali, a že v soboto na start smuka?

St. Moritz, 16. decembra - Italijanska smučarka Sofia Goggia se je med današnjim smukom v švicarskem St. Moritzu poškodovala roko. Ob udarcu v vratca je ta zlomila, a žal si je zlomila tudi roko, natančneje drugo in tretjo metakarpalno kost. Zaradi poškodbe so jo takoj odpeljali v bolnišnico v Milano in jo operirali.