Danes odločitev o bronu na SP v nogometu

Doha, 17. decembra - Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo danes padla odločitev o tretjem mestu. Pomerili se bosta reprezentanci Hrvaške in Maroka, za Hrvate bo to po letu 1998 drugi mali finale, pred štirimi leti so izgubili velikega. Maročani so prva afriška oziroma arabska država, ki se je uvrstila med najboljše štiri.