EU v devetem svežnju sankcij proti Rusiji prepoveduje tudi izvoz dronov

Bruselj, 16. decembra - Članice EU so danes dokončno potrdile nov sveženj sankcij Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki vključuje nove izvozne omejitve, tudi za drone, in dodatne sankcije proti ruskim bankam in televizijam. Med sankcioniranimi pravnimi osebami je tudi ruska družba SBK ART, ki je posredna lastnica Mercatorja.