Kovačič o pogajanjih: Zaprli smo dva pomembna člena

Ljubljana, 16. decembra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se danes nadaljevala pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS). "Danes smo zaprli dva pomembna člena za kolektivno pogodbo. Gre za delovne in pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter za sobotno letu," je za STA dejal Gorazd Kovačič.