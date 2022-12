Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 12.)

Ljubljana, 16. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o podpisu memoranduma o razumevanju med slovenskim operaterjem plinskega omrežja Plinovodi, hrvaškim operaterjem Plinacro in avstrijskim Gas Connect Austria o podpori projektov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Poročale so tudi o poskusu varnih kvantnih komunikacij med Italijo, Slovenijo in Hrvaško.