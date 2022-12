AMZS nadaljuje zbiranje rabljenih koles za otroke iz socialno šibkih okolij

Ljubljana, 18. decembra - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) v sodelovanju s svojimi društvi in klubi na 14 lokacijah po Sloveniji nadaljuje zbiranje rabljenih koles za otroke iz socialno šibkih okolij. Do marca je zbrala več kot 300 koles, ki so jih kolesarski serviserji popravili, nato pa jih je ZPM Ljubljana Moste-Polje podarila družinam iz socialno šibkih okolij.