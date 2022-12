SBI TOP ta teden s skoraj dvoodstotnim padcem

Ljubljana, 16. decembra - Indeks SBI TOP je ta teden na Ljubljanski borzi izgubil 1,72 odstotka in trgovanje danes sklenil pri 1062,38 točke. V primerjavi s preteklim petkom so se najbolj pocenile delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije. Vlagatelji so ta teden ustvarili nekaj manj kot devet milijonov evrov prometa.