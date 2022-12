Krka z donacijami omogočila nakup 82 obposteljnih ultrazvokov in dveh inkubatorjev

Novo mesto, 17. decembra - V Krki dostop do kakovostnega in učinkovitega zdravljenja uresničujejo tudi z donacijami zdravstvenim ustanovam za nakup sodobnih medicinskih naprav. Letos so ambulantam družinske medicine omogočili nakup 82 prenosnih obposteljnih ultrazvokov, porodnišnici Ljubljana pa sodobna inkubatorja v skupni vrednosti 500.000 evrov, so sporočili iz podjetja.