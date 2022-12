Saje prepričan, da bodo jezuiti glede Rupnika prišli do pravične odločitve

Ljubljana, 16. decembra - Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje se je za Radio Ognjišče odzval na očitke patru Marku Rupniku o spolnih in psihičnih zlorabah. Izrazil je prepričanje, "da bodo jezuiti opravili vse potrebne postopke in prišli tudi do resnice in pravične odločitve in da bodo o tem tudi obvestili javnost".