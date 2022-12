SBI TOP teden sklenil z več kot enoodstotnim padcem

Ljubljana, 16. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 1062,38 točke, kar je 1,11 odstotka nižje kot v četrtek. Najgloblje so padle delnice Cinkarne Celje in NLB. Vlagatelji so opravili za 1,99 milijona evrov prometa, od tega za 1,24 milijona s Krkinimi delnicami.