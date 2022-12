Mladina: Policija in tožilstvo preiskujeta Gen-I in Goloba

Ljubljana, 16. decembra - Policija vodi predkazenski postopek zoper Gen-I in njegove odgovorne osebe, med katerimi naj bi bil nekdanji prvi mož Gen-I in sedanji premier Robert Golob. To bi lahko botrovalo domnevnemu Golobovemu vpletanju v delo policije in odhodu notranje ministrice Tatjane Bobnar, danes piše Mladina.