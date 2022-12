Imenovana delovna skupina za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033

Ljubljana, 16. decembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je na podlagi zakona o državni upravi in javnega poziva imenoval delovno skupino za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, ki jo bo vodil dekan ljubljanske pedagoške fakultete Janez Vogrinc, so danes sporočili z ministrstva.