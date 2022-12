Rekordne uvrstitve slovenskih košarkarskih reprezentanc na lestvici Fiba

Ljubljana, 16. decembra - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je objavila svetovni jakostni lestvici reprezentanc mlajših starostnih kategorij. Pri razvrstitvi upošteva zadnji dve izvedbi evropskih prvenstev do 16 in 18 let ter svetovnih prvenstev do 17 in 19 leta starosti. Slovenija je po zaslugi odličnih nastopov v zadnjem obdobju rekordno visoko.