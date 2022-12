Na FDV ob predstavitvi nove knjige o pomenu lika in dela Vlada Benka

Ljubljana, 16. decembra - Na predstavitvi knjige Vlado Benko: Sociologija in teorija mednarodnih odnosov, ki sta jo uredila Milan Brglez in Niko Toš, so se na ljubljanski Fakulteti za družbene vede danes poklonili liku in delu staroste znanosti o mednarodnih odnosih na Slovenskem. Pomen Benkove misli je ob tej priložnosti poudarila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.