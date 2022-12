Mineva 50 let od Čudeža v Andih

Ljubljana, 22. decembra - V teh dneh mineva 50 let od razpleta tragične letalske nesreče v Andih. Davnega 13. oktobra 1972 je tam strmoglavilo letalo urugvajske vojske s 45 potniki, tudi člani ragbi moštva Old Christian's Club. V predbožičnem času so reševalci po 72 dneh našli 16 preživelih. Ti so se za preživetje v težkih razmerah zatekli tudi h kanibalizmu.