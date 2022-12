Pred mednarodnim dnevom migrantov tudi pozivi k skrajšanju postopkov za ureditev statusa migrantov

Ljubljana, 16. decembra - Do konca novembra je bilo v Sloveniji vloženih 6404 prošenj za mednarodno zaščito, kar je 40-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, so pred mednarodnim dnevom migrantov navedli na notranjem ministrstvu. Na Slovenski Filantropiji ob tem pozivajo k zagotavljanju celovite podpore in skrajšanju postopkov za ureditev statusa migrantov.