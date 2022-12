Kmetijska zadruga Rače: Delujemo odgovorno in zakonito

Rače, 16. decembra - Kmetijska zadruga (KZ) Rače deluje odgovorno, zakonito in v sozvočju z lokalno skupnostjo, so v odzivu na danes predstavljene izsledke ugotovitev uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zapisali v zadrugi. Zagotavljajo, da so njihovi izdelki varni, kakovostni in skrbno pripravljeni.