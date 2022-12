Lani največja rast števila novih podjetij v zdravstvu in sociali

Ljubljana, 18. decembra - V Sloveniji je lani poslovalo 211.188 podjetij, ki so skupaj zaposlovala 950.173 oseb in ustvarila 137,8 milijarde evrov prihodkov. V primerjavi z letom prej se je njihovo število povečalo za 2,4 odstotka, najbolj v zdravstvu in socialnem varstvu, ugotavlja Statistični urad RS.