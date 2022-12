Socialni partnerji v gostinstvu in turizmu dosegli kompromis o zvišanju najnižjih osnovnih plač

Ljubljana, 16. decembra - Socialni partnerji v gostinstvu in turizmu so po več mesecih pogajanj dosegli kompromis za zvišanje najnižjih osnovnih plač. Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT), ki je oktobra grozil s stavko, z izkupičkom sicer ni povsem zadovoljen, a so se z delodajalci dogovorili, da že februarja znova sedejo za pogajalsko mizo.