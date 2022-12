Za Fajonovo razprave o Bobnarjevi zaključene, o zdravstvu pa si želi razprave na koalicijskem vrhu

Ljubljana, 16. decembra - Ministrica za zunanje zadeve in predsednica SD Tanja Fajon je odstop ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar komentirala z besedami, da to ne ogroža sodelovanja v koaliciji in da nadaljnjih razprav o tem ne pričakuje. Po drugi strani pa so razmere v zdravstvu zaskrbljujoče, zato želijo v SD o tem sprožiti razpravo na tretjem koalicijskem vrhu.