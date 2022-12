Skupni stroški dela lani poskočili za skoraj desetino

Ljubljana, 18. decembra - Povprečni stroški dela za zaposlene in samozaposlene so leta 2021 znašali 2474 evrov mesečno, na letni ravni pa so se zvišali za 7,7 odstotka. Skupna zaposlenost se je zvišala za 1,3 odstotka, skupni stroški dela pa za 9,1 odstotka, je ta teden objavil državni statistični urad.