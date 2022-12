Twitter zaprl račune več novinarjev, EU opozorila Muska

New York/Bruselj, 16. decembra - Twitter je v četrtek zaprl račune več novinarjev, tudi ameriških časnikov Washington Post in New York Times ter televizije CNN, ki so nedavno poročali o lastniku tega družbenega omrežja Elonu Musku. Iz EU so danes opozorili, da bi zaradi zaskrbljujočega zaprtja računov novinarjev lahko uvedli sankcije proti Twitterju. Zaskrbljena je tudi Nemčija.