V CD božični koncert s simfoniki in big bandom RTV Slovenija

Ljubljana, 18. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bosta ob 17. uri na božičnem koncertu nastopila Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Radijska ansambla bo vodil italijanski trobentač in dirigent Marco Pierobon. Na sporedu bodo odlomki iz Hrestača in znane božične melodije.