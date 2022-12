Ptuj, 16. decembra - V okolici Ptuja je v trčenju med voznikom osebnega vozila in pešcem okrog 10. ure umrl 81-letni pešec, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti še opravljajo ogled kraja prometne nesreče, regionalna cesta Grajena-Ptuj pa je za promet še vedno zaprta, so dodali.