V Belgiji zaradi stavke težave v javnem prometu

Bruselj, 16. decembra - V Belgiji danes prihaja do motenj v javnem prometu, saj so sindikati prevoznikov po vsej državi začeli s stavko v znak protesta proti visokim računom za energijo in povišanju osnovnih življenjskih stroškov. V Bruslju tako obratuje le ena linija podzemne železnice, tamkajšnje letališče pa je že vnaprej odpovedalo 60 odstotkov letov.