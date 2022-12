Franjo Bobinac, novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije

Ljubljana, 16. decembra - Dialog, sodelovanje in skupno iskanje rešitev za ustvarjanje boljših pogojev za delovanje slovenskega športa na vseh ravneh so glavne usmeritve znanega gospodarstvenika in dolgoletnega predsednika Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franja Bobinca, ki je na današnji skupščini postal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).