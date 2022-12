Finale v znamenju dvoboja Messi - Mbappe

Doha, 16. decembra - Pred nedeljskim finalom svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in branilko naslova Francijo so vse oči v Katarju uprte v dva superzvezdnika. Prvi imeni turnirja, kapetan Argentine Lionel Messi in francoski napadalec Kylian Mbappe sta do zdaj dominirala na mundialu in sta s po petimi goli tudi skupaj na vrhu lestvice strelcev.