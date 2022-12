Skupina Hiša ob 40-letnici delovanja s koncertom v rodnem Zasavju

Trbovlje, 17. decembra - Zasavska skupina Hiša, ki je v slovensko popularno glasbo vnesla dediščino zahodne ameriške obale iz 60. in 70. let, bo nocoj v Domu Svobode v Trbovljah izvedla koncert ob 40-letnici delovanja. Kvartet napoveduje pregled skozi dosedanjo diskografijo ter tu in tam kakšno novo presenečenje.