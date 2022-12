Kočevski pokrajinski muzej predstavlja zbornik z osebnimi zgodbami ljudi iz obmejnega Kostela

Kočevje/Kostel, 16. decembra - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo nocoj predstavili Zbornik Kostel. Pripovedi in izpovedi, v katerem so zbrane pripovedi in izpovedi desetih posameznikov, ki v prvi osebi izrisujejo kostelsko pokrajino in življenje z njo. Najstarejša pričevalka je rojena leta 1931, najmlajša leta 1958.