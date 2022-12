Večer: Srečanje Goloba z lastniki Pop TV po navedbah kabineta premierja vljudnostne narave

Ljubljana, 16. decembra - Obisk enega najbogatejših čeških poslovnežev Jirija Šmejca, predstavnika lastnika POP TV in Kanala A, pri predsedniku vlade Robertu Golobu je bil vljudnostne narave, so za časnik Večer pojasnili v kabinetu premiera. Pogovor ni vseboval elementov lobiranja, zato o tem niso obveščali Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so še navedli.