Ljubljana, 16. decembra - Novinarska konferenca predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika vlade Roberta Goloba, na kateri bosta spregovorila o četrtkovi podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini, bo danes ob 15. uri v veliki dvorani predsedniške palače na Erjavčevi 17, so sporočili z urada predsednika republike.