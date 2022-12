Ljubljana, 16. decembra - Splošna bolnišnica Izola zaradi pojava respiratornih okužb in drugih nalezljivih bolezni do preklica omejuje obiske v bolnišnici.

Na oddelku za interno medicino in oddelku za kirurgijo so obiski prepovedani, na drugih oddelkih pa so obiski dovoljeni v času obiskov le eni zdravi osebi na pacienta in za največ pol ure.

Za obiskovalce je obvezno tudi nošenje zaščitnih mask, so še sporočili iz izolske bolnišnice.