Francija bo odprla rimsko vilo Bonaparte za oglede

Rim, 19. decembra - V Rimu bodo 3. januarja za javnost odprli vilo Bonaparte, francosko veleposlaništvo pri Svetem sedežu. Ogledali so jo bodo lahko tako domačini kot turisti, ki bi želeli občudovati sobane vile in njene vrtove ter odkrivati zgodovino, kulturo in lepoto tega koščka Francije v italijanski prestolnici.