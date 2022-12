Vreme: Oblačno, občasno bo deževalo

Ljubljana, 16. decembra - Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije postopoma spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. Jutranje temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju od 6 do 9 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in razmeroma hladno. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo oslabela in v ponedeljek ponehala.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja novo ciklonsko območje. Hladna fronta se zadržuje nad Alpami in bo zvečer dosegla Slovenijo. Pred njo v višinah priteka k nam z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, ob severnem Jadranu so možne posamezne nevihte. V Alpah bo snežilo. V soboto bo oblačno s padavinami, po nižinah Furlanije - Julijske krajine in ob severnem Jadranu bo deževalo, drugod povečini snežilo. Popoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo. Spanje v noči na soboto bo moteno. V soboto čez dan bo vremenska obremenitev popustila.