Ruska vojska sprožila nov val raketnih napadov nad Ukrajino

Kijev, 16. decembra - Ruske sile so danes z raketami in droni napadle več ciljev po celotnem ozemlju Ukrajine. O eksplozijah med drugim poročajo iz mest Kijev, Harkov in Krivi Rog, novi napadi na ukrajinsko kritično infrastrukturo pa so prekinili dobavo elektrike in vode številnim prebivalcem, poročajo tuje agencije.