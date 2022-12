Na protestnem shodu vzgojiteljic in vzgojiteljev bo sodeloval tudi sindikat Vir

Ljubljana, 16. decembra - Na protestnem shodu vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki bo potekal 14. januarja na Prešernovem trgu v Ljubljani bo sodeloval tudi Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije. Na protestnem shodu se bodo zavzemali predvsem za dostojne plače pomočnic in pomočnikov, so iz sindikata sporočili v izjavi za medije.