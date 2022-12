Ljubljana, 16. decembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han bo danes po zaključeni seji DZ, med 16. in 18. uro oziroma najpozneje 15 minut po zaključku seje, v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije glede predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, so sporočili z ministrstva.