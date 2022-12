Memphis po zmagi nad Milwaukeejem na prvo mesto zahoda

Memphis, 16. decembra - Košarkarji Memphis Grizzlies so v severnoameriški ligi NBA podaljšali svoj niz na sedem zmag in na derbiju večera s 142:101 premagali Milwaukee Bucks. Z zmago so se povzpeli tudi na vrh zahodne konference. V dresu grizlijev je blestel Ja Morant s trojnim dvojčkom; dosegel je 25 točk, ter po deset skokov in podaj.