Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so se tako močno znižale po pomanjkljivih podatkih o prodaji na drobno. Vlagatelji se prav tako bojijo, da bo zvišanje obrestnih mer s strani centralnih bank povzročilo svetovno recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.