Voznica v Ljubljani zapeljala na tire, nato vanjo trčil vlak

Ljubljana, 15. decembra - Na območju Most v Ljubljani se je danes nekaj pred 20. uro zgodila prometna nesreča na železniških tirih. Po prvih ugotovitvah policije je voznica osebnega avtomobila zapeljala na tire, nato pa je vanjo trčil vlak. Voznica je pri tem utrpela telesne poškodbe in so jo odpeljali v klinični center.