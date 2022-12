Ob prelomu leta: Slovenska nogometna reprezentanca v 2023 s hrbtenico in optimizmom

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 22. decembra - Slovenska nogometna reprezentanca je v letu 2022 poskrbela, da bo nogometna javnost naslednje kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 čakala bolj optimistično kot večino prejšnjih kvalifikacijskih obveznosti v zadnjem desetletju. Razlogov za to je več, od niza neporaženosti do igre in nenazadnje Benjamina Šeška.