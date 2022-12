Portugalski mediji: Santos ni več selektor

Lizbona, 15. decembra - Fernando Santos po poročilih portugalskih medijev ni več selektor portugalske reprezentance. Tamkajšnja zveza in strokovnjak, ki je s svojo ekipo po porazu z Marokom izpadel v četrtfinalu svetovnega prvenstva, naj bi se sporazumno dogovorila o prekinitvi pogodbe, to je imel do evropskega prvenstva 2024, poroča francoska tiskovna agencija AFP.