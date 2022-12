Primorske novice o gospodarstvu in energetski draginji (16. 12.)

Koper, 15. decembra - Nace Novak v komentarju Vse skupaj se počasi premika piše o predvideni pomoči države gospodarstvu zaradi energetske draginje. Avtor poudarja, da so v nekaterih državah za svoje gospodarstvo vsaj z nekaterimi ukrepi že poskrbeli, medtem ko v Sloveniji gospodarstveniki na sprejem zakona na to temo in pomoč še čakajo.