Svet za internacionalizacijo o priložnostih na novih trgih

Ljubljana, 16. decembra - Pod vodstvom ministrstev za gospodarski razvoj in tehnologijo ter zunanje zadeve se je danes v Ljubljani sestal svet za internacionalizacijo. Govorili so o tem, kako čim bolj učinkovito usklajevati skupne aktivnosti na obstoječih trgih in razmišljali o priložnostih na novo se odpirajočih trgih za slovenska podjetja.